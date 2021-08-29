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طلب إحاطة للحكومة بشأن غرق 11 شابًّا من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية

12:46 م الأحد 29 أغسطس 2021
طلب إحاطة للحكومة بشأن غرق 11 شابًّا من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب عن محافطة الدقهلية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، حول ما أثير بأن هناك 11 شابًّا مصريًّا من قرية تلبانة بالدقهلية، توفوا في رحلة هجرة غير شرعية عبر مراكب الموت.

وقال المير إن أحد السماسرة أكد أن الشباب المصريين توفوا بالقرب من الشواطئ الليبية، وكانوا في طريقهم عبر هجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن مشهد وفاة شباب خلال رحلة هجرة غير شرعية ليس بجديد؛ وللأسف الشديد فإنه رغم التحذيرات التي أعلنتها وتقوم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، نفاجأ باستمرار الهجرة بشكل غير عادي، وتكون النتيجة هي الغرق والموت وسط أمواج البحار.

وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لمعرفة جميع تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة؛ خصوصًا أن هناك حالة حزن كبيرة تعيشها أُسر هؤلاء الشباب، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة لمنع الهجرة غير الشرعية.

مجلس النواب طلب إحاطة غرق شباب هجرة غير شرعية وزيرة الهجرة

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