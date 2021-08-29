"سياحة النواب": مشاركة السيسي في قمة بغداد ترجمة لدور مصر الريادي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مهمة للغاية وترجمة لجهود ودور مصر الريادي في المنطقة؛ من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية، والتعاون في مجالات تنموية متعددة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية.

وأضافت علي: "كما أنها تأتي أيضًا في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية؛ لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث إن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري".

وأشارت النائبة إلى أن قمة بغداد بالنسبة إلى دول الجوار تعد من القمم المهمة سياسيًّا واقتصاديًّا لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة، فضلًا عن الدور المهم في تحقيق التقارب العربي نحو مزيد من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتابعت رئيس "سياحة النواب" بأن الرئيس السيسي سوف يلتقي خلال هذه القمة عددًا من رؤساء الدول المشاركة؛ لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، وسيتم التطرق إلى ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشروعات إعادة الإعمار في العراق، وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأشادت النائبة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، والتي حملت عددًا من الرسائل المهمة للشعب العراقي، قائلًا: "حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعاونوا.. العراق يستحق بكم الرقي والتطور والسلام"، منوهةً بأن الرئيس أكد ضرورة وقف التدخلات في شؤون دول المنطقة وعدم توفير ملاذات آمنة لعناصر إرهابية، ورفض سيادته التدخلات الخارجية في العراق، قائلًا: "مصر تقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كل التدخلات الخارجية؛ فمصر تدعو القوى الدولية إلى احترام سيادة العراق ووقف التدخلات على أرضه".

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