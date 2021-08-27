صحف اليوم تبرز توجيه الرئيس بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة

القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، وتصريحات الرئيس العراقي بشأن تقدير بلاده للتجربة المصرية في البناء والتنمية وإعادة الأمن والاستقرار والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجها بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية، أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعى وبناء الشخصية، تعزيزا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد، ومبادئ صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأى عام ديني منضبط، على نحو يراعى المستجدات وينتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

وضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة فى مجال التأليف والترجمة، حيث عرض الدكتور مختار جمعة جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

كما عرض وزير الأوقاف الدور الدعوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونجاحاته فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، فضلا عن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المؤسسات الدينية الوسطية حول العالم للإسهام فى نشر الفكر الوسطى وتحقيق السلام العالمى وترسيخ أسس العيش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، واحترام حقوق المواطنة.

وفي الشان التعليمي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنها علمت أن وزارة التعليم العالي، ستقوم بإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية صباح الأحد المقبل، بدلا مما تم إعلانه قبل بدء المرحلة، بتحديد موعد النتيجة غدا، وذلك نتيجة مد تسجيل الرغبات حتى مساء أمس، لإتاحة الفرصة لجميع طلاب المرحلة، خاصة أن المتخلفين عن التسجيل يتم توزيعهم على الأماكن المتبقية في المرحلة الثانية، وقد تضيع فرصهم في الالتحاق بكليات القمة .. مشيرة إلى أن موقع التنسيق انتهى أمس، من تلقي رغبات الطلاب الذين وصل عددهم إلى 118 ألفا قبل ساعتين من إغلاق الموقع، وذلك من إجمالي 118 ألفا و280 طالبا تقبلهم المرحلة الأولى. وتحسم اللجنة العليا للتنسيق برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إلى حد كبير اليوم الأعداد المقرر قبولها بكليات القمة.

كما علمت «الأخبار» أن اللجنة العليا للتنسيق ستلتزم لأول مرة في تاريخ التنسيق، بـالأعـداد المـقـتـرحـة مـن لـجـان الـقـطـاعـات المختلفة بالمجلس الأعلى للقبول في مختلف الكليات، خاصة كليات القمة، وذلك نتيجة لعودة مجاميع الثانوية العامة لطبيعتها، وانخفاض أعداد الطلاب المشتركين في كل درجة في شريحة الحاصلين على 90٪ فأكثر، إضافة إلى اختفاء النصف الدرجة من نتيجة الثانوية العامة بعد تطبيق «البابل الشيت»، وهو ما يسهل مهمة «العليا للتنسيق» عند توزيع الطلاب.

وأوضحت أنه وفقا للأعداد المقترحة من لجان القطاع والتي تقترب من 10300 طالب بكليات الطب، وفقا للمجمع التكراري، الذي يوضح أن أعداد الحاصلين على 376 درجة بنسبة 91.7% لا يتخطى 10 آلاف و500 طالب، فمن المنتظر أن يتوقف الحد الأدنى للطب عند 91,7 ٪.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "معاش ثابت ودعم مادى للاعبي فريق كرة السرعة بدسوق".. وافق مجلس الوزراء على صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.. كما وافق مجلس الـوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس في العلمين الاستعدادات والترتيبات الفنية والطبية لاستضافة «بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار» المقررة خلال الفترة من 5-1 سبتمبر المقبل.. وأوضح وزير الشباب والرياضة أن 46 دولة ستشارك في بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار، المقررة في سبتمبر المقبل، بواقع 500 مشارك و٢٥٠ متطوعا، ومن المتوقع أن تبلغ ليالي الإشغال خلال مدة البطولة 3000 ليلة إشغال.

من جانبها، ذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "برهم صالح في مؤتمر صحفي ببغداد: الرئيس السيسي.. محب للعراق .. التجربة المصرية فى البناء والتنمية.. يحتذى بها في العراق ودول المنطقة مؤتمر دول الجوار.. فرصة للتكامل والتعاون الاقتصادي"، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي محب للعراق مشيرا إلى أن العراق يقدر التجربة المصرية في البناء والتنمية وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع مصر والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا التجربة المصرية جديرة بأن يحتذى بها في العراق ودول المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط والجمهورية والأهرام والأخبار وكبار الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب ببغداد بمناسبة مؤتمر دول الجوار الذي سيعقد غداً في بغداد.

قال الرئيس العراقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين حريصان على التعاون مع العراق من خلال منظومة التعاون الثلاثي ليشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية وغيرها فضلا عن التشاور الدائم بين الدول الثلاث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح دولهم ودول المنطقة. أشار صالح إلى أن مؤتمر دول جوار العراق سيكون فرصة للعراق لتأكيد رؤيته حول قضايا المنطقة وسبل الشراكة من أجل إقامة تكامل وتعاون اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة للمنطقة.

قال إن العراق يتطلع إلى إيجاد مناخ يسوده الأمن والاستقرار بعد أن عانى على مدى 70 عاما من الحروب والصراعات والنزاعات والإرهاب. قال إن هناك إصرارا من جميع أفراد الشعب العراقي على تعزيز أركان الدولة وسيادتها والحفاظ على مكتسباتها وأن تكون العراق معبرا للتلاقي بين دول الجوار كما كان عبر آلاف السنين. جدد التزام العراق بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وقال لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن برنامج تنمية الصعيد حظي على مدار السنوات الثلاث الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باعتباره جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة لتنمية الصعيد مشيرا إلى ان البرنامج تبنى نهجا فريداً في تحقيق التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية وأنه تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة.

وأوضح أن ذلك جاء عقب تلقى الوزير التنمية المحلية امس خطاباً من مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي لتقديم التهنئة إلى الوزارة والحكومة المصرية لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كإحدى أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأضاف شعراوى أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية. أشارت المدير القطري بالبنك الدولي في خطابها إلى أنه لم يكن هذا النجاح والاعتراف الدولي ليتحقق لولا جهود وزارة التنمية المحلية لتمكين الإدارة المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج وتعزيز قدراتها المؤسسية مؤكدة أن هذا الإنجاز يشير لأهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.

فيما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "تطعيم 1.3 مليون موظف بجهاز الدولة ضد «كورونا» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه تم تطعيم نحو 1.3 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له.

وقدمت الوزيرة - خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمدينة العلمين الجديدة، أمس- عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس «كورونا» محليًا وعالميًا، موضحة أن الأسبوع الماضى شهد التوسع فى إجمالى عدد مراكز اللقاحات ليزيد من 580 إلى 678 مركزًا، بواقع 512 مركزًا للمواطنين، و175 مكتب سفر، كما سلطت الضوء على الفرق المتنقلة ومراكز التلقيح بمحافظات مطروح والقليوبية والدقهلية والمنوفية والشرقية والسويس، إذ تم بدء العمل بمركز اللقاحات الموسع بالإسكندرية، فضلًا عن البدء التجريبى بأكاديمية الفنون بالجيزة، مضيفة أنه يتم دعم مراكز تقديم اللقاحات بفرق توعية لرفع الوعى والتنظيم.

ونوهت بالعديد من الإجراءات التى تم اتخاذها فى إطار التيسير لحصول المواطنين المسافرين على اللقاح المضاد للفيروس، والمعتمد لدى الدول المسافرين إليها، مشيرة إلى أنه تم التيسير على المواطنين من خلال إمكانية التسجيل للحصول على لقاح السفر عبر الموقع الإلكترونى للقاحات بدلًا من استخدام الخط الساخن فقط، موضحة أنه تم الانتهاء من إعطاء 250 ألف جرعة من لقاح جونسون الخاص بالسفر، وزيادة عدد المسجلين للحصول على لقاح المسافرين من 260 ألف مواطن إلى 760 ألف مواطن، وذلك خلال 72 ساعة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشهادات التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس الجارى وصل إلى نحو 362 ألف شهادة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "التجارة : نسعى لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية" أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقدت لقاءً موسعاً مع لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريفيا والشرق الأوسط والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء حضره كل من المهندس طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز مصر وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، ولطفي منصور رئيس قطاع المبيعات بشركة المنصور، الى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس كريم تيناوي مدير عام العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة جنرال موتورز مصر.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع الروئ المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وايجاد حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجههم، موكدةً سعي الوزارة وأجهزتها لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ووضع السياسات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعة المصرية.

وأشارت جامع إلى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، مشيرةً إلى انه يجرى حالياً تنفيذ مبادرة شاملة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسيير السيارات الكهربائية في مصر، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات العالمية لإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.​