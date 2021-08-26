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حدث في 8 ساعات| تفاصيل وظائف المترو وخفض تنسيق القبول بالكليات العسكرية

07:56 م الخميس 26 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| تفاصيل وظائف المترو وخفض تنسيق القبول بالكليات العسكرية

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بتخريج جيل واعي من الأئمة والدعاة، والنقل تعلن وظائف براتب يبدأ من 7 آلاف جنيه.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الجامعات الشائعات لقاحات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 معبر رفح وائل الإبراشي

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