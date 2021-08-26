حدث في 8 ساعات| تفاصيل وظائف المترو وخفض تنسيق القبول بالكليات العسكرية
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بتخريج جيل واعي من الأئمة والدعاة، والنقل تعلن وظائف براتب يبدأ من 7 آلاف جنيه.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:بعد ساعات.. قطع مياه الشرب عن التجمع الأول لمدة 6 ساعات
الأخبار المتعلقة
-
بعد انتشار الشائعات.. حقيقة تعارض أدوية التخدير مع لقاحات كورونا
-
نداء من محافظ القاهرة للمواطنين بشأن لقاح كورونا
-
مصر تشارك في تجربة سريرية على 3 أدوية لعلاج كورونا.. وإشادة من الصحة
-
موجة كورونا الرابعة.. إجراءات حكومية للسيطرة على الوضع الوبائي
-
خاص| وائل الإبراشي يكشف حالته الصحية وموعد عودته للشاشة
-
"لا تستخفوا بالأعراض".. استشاري مناعة يحذر من عدوى شهري سبتمبر وأكتوبر
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان