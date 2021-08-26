حدث في 8 ساعات| تفاصيل وظائف المترو وخفض تنسيق القبول بالكليات العسكرية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بتخريج جيل واعي من الأئمة والدعاة، والنقل تعلن وظائف براتب يبدأ من 7 آلاف جنيه.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: