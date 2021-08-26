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رئيس الوزراء: اجتماعات أسبوعية لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

12:31 م الخميس 26 أغسطس 2021
رئيس الوزراء: اجتماعات أسبوعية لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء


كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي،اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة.

ولفت في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تطوير الريف حياة كريمة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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