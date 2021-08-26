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في اتجاه واحد.. مصر تفتح معبر رفح اليوم

08:46 ص الخميس 26 أغسطس 2021
في اتجاه واحد.. مصر تفتح معبر رفح اليوم

معبر رفح

القاهرة (د ب أ)

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري اليوم الخميس في اتجاه واحد لعودة المواطنين إلى قطاع غزة، على أن يتم إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين ابتداءَ من يوم الأحد المقبل.

وكان تم الإعلان عن إغلاق المعبر الاثنين الماضي لأجل غير مسمى.

وأعرب السفير الفلسطيني دياب اللوح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن شكره للسلطات المصرية لتذليلها الصعاب أمام تيسير سبل العودة وانتظام حركة المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

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