أبرزها تعظيم التعاون الاقتصادي وأزمة سد النهضة.. تفاصيل لقاء "إفريقية النواب" وفدَ البرلمان السيراليوني

كتب- نشأت علي:

قال ماثيو نيو فاه، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، إن تعميق المصالح المشتركة بين مصر وسيراليون في كل المجالات يمثل أهمية كبيرة، عبر طرق مختلفة منها "جمعية الصداقة".

وأضاف نيوه فاه: ندعم مواقف مصر وندعم أيضًا التعاون في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع الوفد البرلماني السيراليوني برئاسة ماثيو نيو فاه، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة العمل الحكومي، وإيمليا تونجاي، زعيم المستقلين بالبرلمان السيراليوني، ضمن الوفد الذي يزور القاهرة برئاسة وزير خارجية سيراليون.

وشدد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين والتنسيق مع القطاع الخاص في كلٍّ من البلدين وإعداد التشريعات اللازمة لذلك، وهذا مهم لتهيئة المناخ لرجال الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني: "نتطلع لتقوية العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد، وسيراليون لديها المعادن والألماس".

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، إن وزيرَي الخارجية المصري سامح شكري، وديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، ناقشا أزمة سد النهضة وتأثيرها على دول المصب، وأكدا أنها تؤثر على الشعوب، وأنه لا بد من حل وسط.

وتابع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني: "الوزيران أكدا أن سد النهضة يؤثر على الأمن المائي، ولا بد أن نتحدث مع إثيوبيا"، مضيفًا "مصر تغلبت على الإرهاب الذي واجهها في مرحلة سابقة وتسعى لحماية الأمن المائي الآن، وأعد بالحديث مع كل الأصدقاء في البرلمانات المختلفة حول هذه القضية".

ولفت ماثيو نيو فاه إلى أن سيراليون تحرص على الحوار مع حكومة إثيوبيا من أجل التوصل إلى حل وسط يحقق مصالح كل الدول، محذرًا في ذات الوقت من الأثر البيئي للسد.

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني إن سد النهضة يؤثر على حصة مصر من المياه ولا بد من مفاوضات تحل هذه الأزمة، وتحل أيضًا المشكلات التي تواجه السودان، مضيفًا "نسعى لحل المشكلة وأن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وتحدث النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، عن تشكيل البرلمان، وكيف أنه يمثل جميع الفئات المجتمعية، وعن نسبة تمثيل المرأة أيضًا، والمشروعات المهمة في مصر، ومنها العاصمة الإدارية.

وقالت النائبة رشا سليمان، إن الدعوة لحماية الأمن المائي سواء لمصر أو السودان ليست جديدة على دولة سيراليون، وإن حماية الأمن القومي المائي لدول المصب ضرورة؛ لأن عكس ذلك يهدد السلام المجتمعي، موضحةً أن المرأة وصلت إلى العديد من المراكز القيادية وأن التمكين السياسي للمرأة تحقق على أرض الواقع.