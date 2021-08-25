لجنة زراعة الأنسجة تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء -صور

كتب- مصراوي:

تفقد أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأنسجة بوزارة الزراعة، برئاسة السيد جمعة، اليوم الأربعاء، معمل إكثار النخيل وزراعة الأنسجة وصوبة أقلمة النخيل بمركز بحوث الصحراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ للوقوف على إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات على المستوى التجاري والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بالمركز.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود البحثية والتطبيقية الملموسة، وبما حققه أعضاء الفريق البحثي لبرنامج "تطوير نظام للإنتاج التجاري والتحسين الوراثي لبعض أصناف النخيل"، برئاسة الدكتور تامر محفوظ رئيس الفريق البحثي.

وأشاد أعضاء اللجنة بما شاهدوه من تطبيقات مبتكرة للتوصل إلى نتائج عالية في أقلمة النباتات الناتجة من المعمل والتوصل إلى طريقة مبتكرة في الأقلمة وآليات تطبيقها على شتلات النخيل ناتج زراعة الأنسجة؛ حيث تميزت هذه الطريقة بأنها ذات كفاءة عالية في الأقلمة، وكذلك في استهلاكها وحدة المياه والمغذيات، كما أنها اقتصادية مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى.

وأعرب رئيس اللجنة عن اهتمامهم بتقييم معمل إكثار النخيل بزراعة الأنسجة وصوبة الأقلمة؛ لاستكمال إجراءات التسجيل والاعتماد، دعمًا لهذه الجهود البحثية الهادفة إلى التغلب على المعوقات التي تواجه إنتاج النخيل بزراعة الأنسجة في مصر.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم توفير كل الدعم والاهتمام بالبرنامج البحثي وتوفير الإمكانيات المعملية التي تكفل لفريق العمل قيامه بمهامه، وأيضًا الاهتمام بتوفير أحدث الأجهزة والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لإتمام هذا البرنامج، مؤكدًا الاستمرار في تقديم كل الدعم في الفترة القادمة.