رئيس جامعة القاهرة يوضح حقيقة اقتباسات تتهمه بعدم تقديره للمرأة

كتبت- داليا شبل:

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور اقتبس عبارات لكتاب قديم له صدر عام 1984 بعنوان (المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة)، وتساءل عدد من الكاتبات والقيادات النسائية عن مدى صحة العبارات المقتطعة من سياقها.

وقال الخشت في بيان، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أبدأ بالتأكيد على موقفي الواضح والقاطع في الإيمان بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، في ضوء اجتهادي في فهم الشرع الإسلامي الحنيف، وأعبر عن إيماني الأكيد بسياسة تمكين المرأة المصرية ضمن منظومة عمل المرأة المصرية، والتي عكست نفسها في محيطي المهني من خلال تولي المرأة لأكبر عدد من المناصب القيادية في جامعة القاهرة، بشكل لم يسبق حدوثه في تاريخ الجامعة العريقة.

وتابع: "أما بخصوص الكتاب نفسه فأؤكد أنه غير موجود في الأسواق حاليا، وأنه كان في أساسه عبارة عن قراءة في عدد من الكتب التراثية التي تعرضت للحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين، وقد كان ذلك اجتهادا مبكرا مني أقدمت عليه وأنا دون العشرين من العمر، وتقدمت به للناشر الذي أجرى تغييرات في مضمون الكتاب أدت إلى الخلط بين رأي الباحث وبين آراء المصادر التي استند اليها، وهو ما أدى إلى خلاف بيننا نتج عنه عدم طبع الكتاب مرة أخرى".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: "للأسف يزايد البعض على مواقفي المناصرة للمرأة التي عبرت عنها عبر العديد من كتبي ومقالاتي أكثر من أربعين عاما، ويحاول أن يثير بعض الشبهات بشأن كتاب مخالف للنص الذي كتبته وأنا دون العشرين عاما، ونشر بعدها عام ١٩٨٤ بعد أن امتدت له يد الناشر تحريرا وزيادة ونقصا، وعندما تم نشر الكتاب عبرت عن استيائي، ورفضت إعادة طبعه".

وتابع الخشت، جاءت كل كتاباتي بعد ذلك مؤكدة لاتجاهي وتقديري للمرأة، بوصفها أمي وزوجتي وبناتي، اللاتي أحبهن وأقدرهن ولا أسعد في حياتي دون وجودهن فيها نورا ورحمة وضياء. بل إن أي تقدم حققته في الحياة أنا مدين به بعد الله لأمي، ثم لزوجتي، ثم لبناتي.

وأختتم رئيس جامعة القاهرة البيان مؤكدا على كامل احترامه للمرأة المصرية، حافظة المجتمع وراعية القيم ومصدر القوة.