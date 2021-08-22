​التموين: مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر المقبل

كتب- محمد سامي:

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون يوم 2 أغسطس الماضي.

وأضاف في تصريح لـ"مصراوي"، أنه يشترط على المحلات المشاركة في المعرض إعلان الأسعار قبل وبعد التخفيض، وإلا سيتم تحرير محضر مخالفة للمحل المشارك، إما المحلات التي تعلن تخفيضات دون إخطار المديرية التابعة عليها يعد ذلك مخالفة تستوجب تحرير محضر ضده.