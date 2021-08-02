Masrawy logo white

البابا تواضروس ينعى القمص يونان رزق كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة

03:50 م الإثنين 02 أغسطس 2021
البابا تواضروس ينعى القمص يونان رزق كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة

القمص يونان رزق

كتب- مصراوي:

توفي، أمس الأحد، الأب القمص يونان رزق كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة بشبرا الخيمة، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر ناهز ٦٦ سنة، قضى منها ما يزيد على ٣٠ في خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح في ٧ نوفمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا يوم ٢٧ يناير ١٩٩١، ورُسِم في رتبة القمصية في ١٨ يناير ٢٠٠٣.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص يونان رزق، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

القمص يونان رزق البابا تواضروس كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284311

إجمالي الإصابات

16528

إجمالي الوفيات

230699

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا