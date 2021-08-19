حتى 26 أغسطس.. الزراعة: مد أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة ضد كورونا

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مد أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان الوزارة، وقطاعاتها المختلفة، بلقاح فيروس كورونا، أسبوع جديد حتى ٢٦ أغسطس الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية ووقاية المواطنين من هذا فيروس كورونا.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد أعمال اللجنة، كما أطمئن على كافة الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلا عن انتظام العمل، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.