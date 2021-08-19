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"العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات" تتفقد مطار شرم الشيخ (صور)

10:38 م الخميس 19 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبيد:

زارت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، للتفتيش الدوري والتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة، لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة، في إطار الجولات المتتالية والدورية لمتابعة العمل في المطارات.

تأتي الجولة في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة المصرية، من أجل تعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتم الاطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل مطار شرم الشيخ الدولي، والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

وبدأت اللجنة أولى جوالاتها الأسبوع الماضي بزيارة مطاري الغردقة ومرسى علم.

المطارات المصرية مطار شرم الشيخ وزارة الطيران المدني المطارات

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