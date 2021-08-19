اليوم.. طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أن الطقس ليلا، معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأشار الخبراء، إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 35 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.