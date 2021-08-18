40 درجة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس، الخميس، وأكدت أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: