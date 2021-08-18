وزير الزراعة يتفقد أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة ضد "كورونا"

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال القصير إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية, وإعمالًا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

واطمأن القصير على كل الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلًا عن انتظام العمل، واتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض؛ لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم، لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة.