نشاط رياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بالدرجات ونسب الرطوبة حتى الثلاثاء المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الخميس 19 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء 23 أغسطس 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا علي القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه توجد شبورة مائية خفيفه في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي: