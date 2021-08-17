انخفاض 3 درجات.. الأرصاد توضح أسباب اعتدال الطقس ونسب الرطوبة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية، تشهد بدءًا من اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى 3 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضافت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد، لمصراوي، أن الانخفاض الحالي يستمر حتى نهاية الأسبوع، ويرجع ذلك إلى امتداد مرتفع الأزوري الذي يؤدي إلى تأثر البلاد برياح شمالية غربية تعمل على خفض درجات الحرارة.

وأوضحت أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية وتتراوح بين 80 -85% على الوجه البحري والقاهرة مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-5 درجات.

ونصحت المواطنين، بارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من القطن، والإكثار من تناول السوائل خاصة خلال فترة النهار، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن فتح النوافذ ليلا حتى يكتسب المنزل درجة حرارة منخفضة أثناء الليل.