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35 بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (5 درجات زيادة بالظل)

09:33 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
35 بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (5 درجات زيادة بالظل)

الطقس

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيدز

كما يستمر الارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة، في الظل بقيم تتراوح من (3: 5) درجات، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 20

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29

هذا المحتوى من

Asha
الطقس الأرصاد طقس الأربعاء درجات الحرارة

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