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الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالجيزة ومنعه من صعود المنبر

10:42 م الإثنين 16 أغسطس 2021
الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالجيزة ومنعه من صعود المنبر

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلغاء تصريح خطابة خطيب متطوع بمديرية أوقاف الجيزة ومنعه من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف -في بيان اليوم الاثنين- أن وزير الأوقاف قرر وقف محمد معوض أحمد عبيد الله، خطيب متطوع بمديرية أوقاف الجيزة، وذلك بناءً على المذكرة المرفوعة من القطاع الديني، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، تأكيدا على منعه.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.

هذا المحتوى من

Asha
محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الجيزة المساجد

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