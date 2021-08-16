الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالجيزة ومنعه من صعود المنبر

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلغاء تصريح خطابة خطيب متطوع بمديرية أوقاف الجيزة ومنعه من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف -في بيان اليوم الاثنين- أن وزير الأوقاف قرر وقف محمد معوض أحمد عبيد الله، خطيب متطوع بمديرية أوقاف الجيزة، وذلك بناءً على المذكرة المرفوعة من القطاع الديني، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، تأكيدا على منعه.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.