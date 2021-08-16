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مطار القاهرة: سفر ووصول 304 رحلات لنقل 37 ألف راكب

07:37 م الإثنين 16 أغسطس 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 304 رحلات لنقل 37 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، سفر ووصول 37 ألف راكب، على 304 رحلات جوية، سيرتها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات المطار شهدت خلال الـ24 ساعة، وصول 152 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 آلف راكب، وسفر 152 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 22 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية فيروس كورونا شركة مصر للطيران

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