بروتوكول تعاون بين" التنمية المحلية" ومحافظة القاهرة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- مصراوي:

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة ومؤسسة "مصر الخير" وبنك التعمير والإسكان للبدء في تنفيذ مبادرة إتاحة أرصفه القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة خلال تنقلهم في شوارع منطقة المعادي على أن يتم دراسة تعميم المبادرة في باقي أحياء العاصمة.

ويهدف البروتوكول، وفق بيان للوزارة اليوم الاثنين، إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة الشوارع والأرصفة في 28 شارعا بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليسهل عليهم السير والحركة ومن ثم ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة للحكومة بتقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية حيث كانت وزارة التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصري لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.. مؤكدا حرص الدولة على توفير الخدمات والرعاية الكافية والفرص المتكافئة لذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وستتابع الوزارة مع المحافظة خلال الفترة المقبلة إجراءات تنفيذ المبادرة لسرعة الانتهاء منها وفقاً للتوقيتات المحددة.

من ناحيته، أكد محافظ القاهرة أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وقال محافظ القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يؤكد على أن "المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات".

وأضاف أن المحافظة تراعي احتياجات ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحي، كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كافة الإجراءات .

بدوره، أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان حسن غانم، عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي دائماً لتكثيف الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

وقال إن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً لدعم أصحاب الهمم في المجتمع، حيث أنه أول من تبنى هذه المبادرة للتيسير على أصحاب الهمم وتوفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة التي تساعدهم على القيام بأنشطتهم اليومية بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن منطقة المعادي تعد نقطة الانطلاق الأولى لتفعيل تلك المبادرة في عدة مناطق أخرى بالقاهرة الكبرى لدعم اندماج ذوي الهمم في المجتمع ولتحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأكد غانم على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث أن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن البنك يهدف دائما إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع من خلال استراتيجية هادفة للمسئولية المجتمعية ترتكز في جوهرها على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجاً لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام للنهوض بالوطن.

من جانبها، أعربت المهندسة أمل مبدى ، المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، عن سعادتها الشديدة بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تولي اهتماماً كبيرا بذوي الهمم الخاصة ، و تفعيل هذه المبادرة تساهم بلا شك في رفع مستوى وعي فئات المجتمع المختلفة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الشارع، وكيفية تقديم أشكال المساعدة والدعم في الطريق دون إشعار المعاق أنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر.

وأكدت أن الدولة كلها بدأت تهتم بذوي الإعاقة، والملف بدأ يأخذ نقلة أخرى، والجميع من قطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني، يعمل لخدمة هذا الملف الآن.

وأوضحت أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة التنمية المحلية، وبنك التعمير والإسكان، ستقوم " مصر الخير" بعمل مكون الإتاحة في الأرصفة بإعادة بناء الرصيف، وتمهيده ليناسب ذوي الإعاقة ببناء مسافة بالرصيف، مائلة لتصعد عليها الكراسي المتحركة حتي يتسني لذوي الاعاقة استخدام الأرصفة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير الإشارات والرسائل الدعائية لمساعدة المعاقين، ووضع لافتات تتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الإعاقة مع وضع لافته تحمل "إهداء من بنك التعمير والإسكان" كشريك مع مؤسسة مصر الخير في دعم التنمية الشاملة لكافة فئات المجتمع.