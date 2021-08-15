محمد فريد: الاستثمار بالبورصة لا يحتاج خبرة بأدوات سوق المال.. وزيادة إقبال المصريين بالخارج

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الاستثمار في سوق المال لا يستلزم امتلاك خبرة في هذا المجال، بل هناك طرق أخرى للاستفادة من العوائد التي يقدمها هذا النوع من الاستثمار؛ منها الاعتماد على صناديق الاستثمار وهم يمتلكون مديرين محترفين قادرين على تحقيق العائد المطلوب.

جاء ذلك خلال كلمة فريد في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، اليوم الأحد، والذي تنظمه وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومشاركة نحو 400 مشارك من رؤساء الهيئات وأعضاء البرلمان، و33 كيانًا مصريًّا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وأكد رئيس البورصة أنه تم مؤخرًا توقيع بروتوكول التعاون بين البورصة ووزارة الهجرة والذي يستهدف في المقام الأول تعريف المصريين بالخارج بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي؛ خصوصًا أن المصريين بالخارج يتساءلون عن كيفية الاستثمار داخل مصر، بجانب نشر ثقافة الادخار والاستثمار.

ونوه فريد بأن هناك أثرًا إيجابيًّا ملحوظًا للتعاون مع وزارة الهجرة وكذلك حملات التوعية التي نظمتها البورصة المصرية، موضحًا أنه بمقارنة عدد المستثمرين الجدد خلال هذا العام نجد أن هناك طفرات في أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وأشار فريد إلى أن البورصة نظمت العديد من ورش العمل ودورات التدريب العملي والنظري وقدمنا نموذجًا متكاملًا على التداول والاستثمار في البورصة؛ لجذب عدد أكبر من المستثمرين.

وأوضح فريد أن البورصة لا تتعامل مع جمهور المتعاملين؛ لكنها تتعامل مع بنوك الاستثمار أو شركات الوساطة المالية، ورغم ذلك نحرص على توعية المستثمرين بآليات الاستثمار قدر المستطاع، من خلال الحملات الإعلانية والتوعوية بكل الوسائل سواء الإعلامية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطرد رئيس البورصة المصرية: "يوجد أنواع مختلفة للاستثمار؛ سواء ذات الدخل الثابت المتمثلة في الأذون والسندات، وهي ذات مخاطر منخفضة، كما أن هناك الاستثمار من خلال الأسهم، وهي ذات مخاطر أعلى؛ لكن في الوقت نفسه يكون العائد أعلى".

وأكد فريد أنه تم تنظيم فعاليات خاصة بالمصريين بالخارج للتوعية بسوق المال، وتفاعل معها أكثر من 21 ألف مصري بالخارج، ونتج عنها 834 مستثمرًا جديدًا، كما تم التواصل مع الباقين وسؤالهم لماذا لم تتخذ قرار الاستثمار؟

وأسفرت الخطة الإعلانية أن هناك 82 ألف متابع لحسابات البورصة المصرية على مواقع التواصل، ونسبة المتابعين من خارج مصر ارتفعت إلى نحو 10% مقارنة بـ3% قبل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أن هناك 238 شركة مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 713 مليار جنيه، وهي تمثل فرصًا استثمارية جيدة جدًّا، كما لدينا 16 جهة يمكن من خلالها الاكتتاب في السندات، كما لدينا 120 شركة سمسرة أو وساطة والتعامل معها يتم بموجب عقد وهي تشبه فتح حساب بنكي.

وأوضح فريد أن الاستثمار في صناديق المؤشرات يمثل فرصة لتنويع الاستثمار دون جهد، حيث يمكن شراء سهم بصندوق المؤشر، وهو ما يعني الاستثمار بكل الشركات الموجودة في المؤشر.

وأكد رئيس البورصة أنه في حالة عدم احترافية الشخص أو عدم امتلاكه الوقت الكافي لإدارة محفظته في البورصة، فإن هناك صناديق استثمار تمتلك مديري استثمار محترفين يديرون أموال المستثمرين في سوق المال والاستفادة من النمو الذي تشهده أسواق المال.