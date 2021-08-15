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الحكومة تكشف حقيقة طرح 100 جنيه معدن جديدة لتداولها بالأسواق

12:42 م الأحد 15 أغسطس 2021
الحكومة تكشف حقيقة طرح 100 جنيه معدن جديدة لتداولها بالأسواق

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صادر عنه صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه.

وقال المركز، في بيانه: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.

وناشد المركز مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (اضغط هنا).

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأسواق 100 جنيه معدن

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