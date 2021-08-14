السيسي لمواطن سأله "حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي": "معنديش وقت.. أنا مصراوي"

(مصراوي):

قال مواطن من حضور إفطار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأسرة المصرية: "أشكر حضرتك إنك بتسمعنا، أنا بحب الرياضة، وحضرتك كنت مثل لينا، وحضرتك كمان بتحب الرياضة، وأحب أسأل حضرتك سؤال أنت أهلاوي ولا زملكاوي، التعصب الرياضي يؤدي إلى توابع سيئة جدًا، وأتمنى أن حضرتك تتدخل في هذا الموضوع".

ورد الرئيس السيسي على السؤال قائلًا: "تفتكر اللي زيي كان عنده وقت يفكر في الحاجات دي، أنا مصراوي، وبحب الأهلي والزمالك".

وكرّم الرئيس السيسي عددًا من النماذج المشاركة في المشروعات القومية للإسكان، بينما شهد عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة، عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.



وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.