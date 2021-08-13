المفتي يشيد بتضحيات وإنجازات القوات المسلحة في القضاء على ١٣ تكفيريًّا وسط وشمال سيناء

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتضحيات الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها قواتنا المسلحة، خاصة في سيناء، وما تحققه من إنجازات مشهودة من أجل حماية وطننا الحبيب من جماعات التطرف والإرهاب.

وأثنى المفتي، على نجاحات الجيش المصري وقضائه اليوم على ١٣ عنصرًا تكفيريًّا بوسط وشمال سيناء، مؤكدًا أن شجاعة الجندي المصري وعقيدته الراسخة جعلته يبذل النفس والنفيس من أجل حماية البلاد والعباد.

وأكد المفتي في بيان له، الجمعة، أن جنودنا البواسل هم خير أجناد الأرض، بشهادة مَن لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم مؤيدون ومنصورون بإذن الله.



وقال المفتي: "ونحن إذ نشيد بجهود القوات المسلحة الباسلة في القضاء على الإرهاب وفلوله، فإننا نثمِّن لرجالنا البواسل خير أجناد الأرض ما يقدمونه من تضحيات كبيرة وانتصارات عظيمة من أجل حماية شعب مصر العظيم في كافة ربوع أرضها الطيبة، وإن شعب مصر العظيم ليدرك تمامًا أن كل إنجاز وتقدم وتنمية تشهده بلادنا الحبيبة فإنما يتم ويستمر تحت مظلة الأمن والأمان التي تضمنها وتوفرها قواتنا المسلحة الباسلة".



وأشار إلى أن تحقيق تلك الانتصارات الساحقة على الإرهاب لَيعكس تلك السياسة الحكيمة التي تلتزمها قواتنا المسلحة الباسلة النابعة من توجيهات وقيم القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم شهداء قواتنا المسلحة وأن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم الفردوس الأعلى، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الشهداء بمنزلة عالية رفيعة في جنات النعيم، فشهداؤنا في الجنة، وقتلى أهل التكفير والضلال في النار.