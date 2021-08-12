سليمان والكفراوي وغانم وفريال.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أسماء شخصيات على محاور بمحافظة القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بإطلاق أسماء بعض الشخصيات على محاور وكباري جديدة، بمحافظة القاهرة.

ويرصد "مصراوي" الأسماء على النحو التالي:



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان، على الكوبري الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أعلى الطريق الدائري. السوفيتي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي، الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

وتوفي المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، يوم الخميس 5 أغسطس الجاري.

وقال عبدالعزيز الكفراوي، نجل وزير الإسكان الأسبق، عبر صفحته على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي.. أوصيكم بالدعاء".

ووُلد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930م في محافظة دمياط، وشغل منصب وزير الإسكان الأسبق، ومحافظ دمياط الأسبق.

فريال عبدالعزيز:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبدالعزيز، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

وكانت فريال أشرف، أحرزت يوم 7 أغسطس الجاري، أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كغم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من أذربيجان، بنتيجة 2 - صفر في النهائي اليوم السبت. وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية وجيانا لطفي في الكاراتيه وجميعهم حصدوا ميداليات برونزية بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال الميدالية الفضية.

وحطمت مصر بذلك رقمها في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد أن حصدت خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.

سمير غانم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وتوفي الفنان سمير غانم يوم الخميس 20 مايو الماضي، عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين.

وعانى غانم من أزمة قيل في البداية إنها عدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم الكشف عن كونه أصيب بالفيروس المستجد قبل فترة وتعافى منه، إلا أن وظائف الكلى تأثرت بسبب الفيروس.