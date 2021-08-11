شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الجو لـ6 أيام مقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام من الخميس 12 أغسطس إلى الثلاثاء 17 أغسطس 2021.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب اليلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وعن درجات الحرارة:

الخميس 12 أغسطس.

القاهرة والوجه البحري 37 درجة.

السواحل الشمالية 32 درجة.

جنوب سيناء 38 درجة.

شمال الصعيد 38 درجة.

جنوب الصعيد 42 درجة.

الجمعة 13 أغسطس

القاهرة والوجه البحري 38 درجة.

السواحل الشمالية 32 درجة.

جنوب سيناء 39 درجة.

شمال الصعيد 39 درجة.

جنوب الصعيد 42 درجة.

السبت 14 أغسطس

القاهرة والوجه البحري 37 درجة.

السواحل الشمالية 31 درجة.

جنوب سيناء 40 درجة.

شمال الصعيد 39 درجة.

جنوب الصعيد 43 درجة.

الأحد 15 أغسطس

القاهرة والوجه البحري 37 درجة.

السواحل الشمالية 31 درجة.

جنوب سيناء 39 درجة.

شمال الصعيد 38 درجة.

جنوب الصعيد 43 درجة.

الاثنين 16 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة.

السواحل الشمالية 30 درجة.

جنوب سيناء 39 درجة.

شمال الصعيد 38 درجة.

جنوب الصعيد 42 درجة.

الثلاثاء 17 أغسطس

القاهرة والوجه البحري 36 درجة.

السواحل الشمالية 30 درجة.

جنوب سيناء 40 درجة.

شمال الصعيد 37 درجة.

جنوب الصعيد 42 درجة.

وعن الظواهر الجوية

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.