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لا تخفيف للأحمال أمس.. الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 32 ألفا و800 ميجاوات

08:12 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
لا تخفيف للأحمال أمس.. الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 32 ألفا و800 ميجاوات

صيانة الكهرباء

كتب- مصراوي:
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء 32 ألفا و800 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 26 ألفا و523 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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