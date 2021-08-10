بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة.. ووزير الرياضة في استقبالها (صور)

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب كرة اليد، قادمة من طوكيو عبر الدوحة، بعد رحلة الأولمبياد الذي احتل فيها المركز الرابع الأولمبياد.

وكان في استقبالهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة منتخب اليد، من خلال مبنى الركاب رقم 2 فور وصولهم على الطائرة القطرية، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة للاحتفاء باستقبالهم تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمطار.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.