تبدأ السبت المقبل.. ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الـ 18 من أغسطس الجاري.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن القطاع أنهى استعداداته لامتحانات الدور الثاني التي تبدأ الأسبوع المقبل، بجميع المناطق.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لمصراوي، أن وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد وجها بضرورة استعداد المناطق للامتحانات، وتوفير كل الإمكانيات والمتطلبات لإنجاح العملية الامتحانية، والتنبيه على كل منطقة بضرورة إنشاء غرفة عمليات، وإرسال تقرير يومي إلى رئيس القطاع لمتابعة المستجدات بصفة مستمرة.

وأشار إلى إصدار تعليمات للمستشارين بالالتزام والانضباط، ومتابعة أعمال الامتحانات بكل دقة وشفافية، والتأكد من وجود خطط لموجهي المناطق للتواجد داخل اللجان، والقيام بشؤونهم ومتابعة أعمال اللجان والتصحيح.

ونوه إلى أن وكيل الأزهر، طالب وكلاء الوزارة ومديري العموم بالنزول والمرور على اللجان بصفة يومية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف.

وينشر "مصراوي" جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادتين الابتدائية والإعدادية، وهي كالتالي: