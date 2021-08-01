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الأوقاف: "المسجد والسوق والعلاقة بينهما" من دروس الهجرة النبوية ​.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

10:29 ص الأحد 01 أغسطس 2021
الأوقاف: "المسجد والسوق والعلاقة بينهما" من دروس الهجرة النبوية ​.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "من دروس الهجرة النبوية "المسجد والسوق والعلاقة بينهما".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأشارت الأوقاف إلى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة دروس الهجرة النبوية الأئمة المسجد والسوق

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