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كورونا في 24 ساعة| تأجيل جرعة اللقاح الثانية وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة

07:53 ص الأحد 01 أغسطس 2021
كورونا في 24 ساعة| تأجيل جرعة اللقاح الثانية وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج ٦٥٦ متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ٢٣٠٣٦٨ حتى اليوم.

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