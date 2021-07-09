دعما لنشر الفكر الوسطي.. الأوقاف:٥٠ ٪؜ خصمًا على ترجمات معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية

كتب - محمود مصطفى:

قدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولأول مرة في تاريخه ٥٠٪ خصمًا على ترجمة معاني القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائري جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني والخمسين بصالة (٤) ( B٣٤) وجميع مكتباته بمسجد النور ومكتبة التحرير ومكتبة جاردن سيتي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا وخارجيًّا.

أكدت وزارة الأوقاف استمرار الإقبال على إصدارات الوزارة في المعرض من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أنه بلغت المبيعات 105 آلاف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن مشاركتها فى المعرض تأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،عن عدد من العروض، كما يلى: أولا : عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها .

ثانيًا : عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومى .

ثالثًا : موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيها) .

رابعًا: خصم 30% عل كتاب : " مسيرة النقد الأدبى وقضاياه " .

خامسًا : خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

سادسًا : خصم 20% على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم عربى ولغات.سابعًا :خصم 20% على الموسوعات المختلفة .

ثامنًا : خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية . إضافة إلى الهدايا التالية : صرفCD أو DVD لكل من يشترى بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.و صرف (3)CD أو DVD لكل من يشترى بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.و مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.​