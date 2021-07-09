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مرصد الكهرباء: 15 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

10:16 ص الجمعة 09 يوليه 2021
مرصد الكهرباء: 15 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

القاهرة- (أ ش أ):

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 15 ألفا و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 30 ألفا و650 ميجاوات، مقابل 31 ألفا و400 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و800 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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