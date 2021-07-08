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سيارة وقطعة أرض فضاء.. إخماد حريقين في محافظة الجيزة

03:52 م الخميس 08 يوليه 2021
سيارة وقطعة أرض فضاء.. إخماد حريقين في محافظة الجيزة

قوات الحماية المدنية

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة إخماد حريق نشب اليوم في سيارة بشارع الأهرام أمام مسجد السلام بحي العمرانية إثر وقوع ماس كهربائي بالسيارة.

وقالت الجيزة، في بيان، الخميس، إنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق بالسيارة، وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة؛ حفاظاً على السلامة العامة؛ فقد تم غلق شارع الأهرام في المنطقة المؤدية لموقع الحريق.

وجرى إخماد الحريق بمعرفة مرفق الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر أو أصابات، وذلك تحت إشراف السيد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.

وفي نفس الإطار، قام حي بولاق الدكرور، برئاسة عبد الله نور، بإخماد حريق نشب في بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع ناجي العشري المتفرع من شارع أبوزيد.​

الحماية المدنية حريق الجيزة ماس كهربائي

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