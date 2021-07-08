الكنيسة القبطية تنعى 4 من أبنائها ضحايا حريق الغابات بقبرص

كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإيبارشة اليونان وقبرص، أربعة من أبناء الكنيسة بقبرص، والذين توفوا نتيجة الحادث الأليم الذي تسبب في حريق إحدى الغابات بالجزيرة.

وأوضحت إيبارشية اليونان وقبرص أن أسماء المتوفين في الحادث هم: ماجد نبيل يونان راغب، ومرزوق شهدي مرزوق عطية، وعزت سلامة يوسف سلامة، وصموئيل ميلاد فاروق إلياس.

وذكر بيان الإيبارشية قائلا: "نصلي لإلهنا أن ينيح نفوسهم البارة في فردوس النعيم وأن يسكب إلهنا تعزيات الروح القدس في قلوب ذويهم أمهات وآباء وزوجات وأبناء ويبرد قلوبهم ويعوض تعب أصدقائهم الذين اهتموا وذهبوا للبحث عنهم عقب الحريق المروع.

وتقدم الأنبا بافلوس، أسقف الكنيسة القبطية بإيبارشية اليونان وقبرص، بالأصالة عن نفسه كأسقف للإيبارشية، وبالنيابة عن مجمع الآباء الكهنة وجميع الخدمات الكنسية بالإيبارشية.

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