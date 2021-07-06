وزير الشباب والرياضة: أنفقنا 16 مليار جنيه على الإنشاءات الرياضية

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم اختيار 4 محاور للعمل من خلالها وهي بناء الإنسان، والنهوض بمستويات التشغيل، والتنمية الاقتصادية، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وربطها بمجموعة من الأهداف الأخرى.

وأضاف: "كل ذلك ينتج الأهداف الاستراتيجية التي عملنا عليها كوزارة مثل التوسع في الأنشطة الرياضية والتوسع في الأنشطة الترويحية، وتنمية المهارات الإبداعية واكتشاف الموهوبين، والهدف الثالث تطوير قطاع البطولة وجعل مصر مركزا لاستضافة البطولات الدولية الكبرى، وهو ما تحقق، وكذلك تشجيع النشء والشباب على العمل التطوعي، وتوفير الخدمات الشبابية وصولا للتمويل الذاتي والتنمية الاقتصادية".

وتابع صبحي: "حققنا مليار و600 مليون جنيه أرباح بنظام BOT، وفي قطاع الرياضة 3 مليارات جنيه، أي حققنا بهذا النظام نحو 4 مليار جنيه"، كما أنفقنا على الإنشاءات نحو 16 مليار جنيه خلال هذه الفترة، وعملنا على تعميق روح الانتماء للوطن".