غدًا.. انطلاق مؤتمر "الابتكارات في مجال الاستدامة الدوائية" بـ"صيدلة القاهرة"

كتب- مصراوي:

تعقد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، مؤتمرها العلمي الدولي العاشر تحت عنـوان: "الابتكارات في مجال الاستدامة الدوائية لمواجهة أفضل للجائحة في المستقبل"، اعتبارا من غد /الثلاثاء/ ولمدة يومين حضوريًا وافتراضيًا، بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة يشارك فيها نخبة من الأساتذة من داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى معلقات للأبحاث في مجالات العلوم الصيدلية المختلفة، مؤكدًا أن كلية الصيدلة منارة لتعليم العلوم الصيدلية في مصر ومحيطها الإقليمي ورائدة في استحداث برامج للارتقاء بمستوى التعليم الصيدلي وربطه بتحديات المستقبل.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المؤتمر يركز على تحسين نوعية الرعاية الصيدلانية من خلال أنظمة الرعاية الصحية أثناء انتشار الوباء، وتحديد الأولويات الممكنة لوضع بروتوكولات واستراتيجيات محلية بمعايير عالمية لتحسين فعالية الأدوية وسلامتها، وتشجيع الابتكار وتقييم وإعادة تشكيل الوضع الحالي لضمان استجابة أفضل ومستدامة في مواجهة الأوبئة في المستقبل.

وأضاف أن المؤتمر يركز أيضًا على التأثير العالمي لكوفيد 19 على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد، لفهم مختلف الأدوات والخطوط الاسترشادية وغيرها لدعم القطاعات الطبية التي تكافح الحالات المعتدلة والشرسة في الجائحة، وتأثير العدوى على الرعاية الصحية من حيث الحجم الوبائي وربطها بعناصر اقتصاديات الدواء وانعكاسها على سلامة المرضى وتكلفة علاجهم.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، إن المؤتمر يهدف إلى عرض أحدث الأبحاث التي يقوم بها الأساتذة والباحثون في الكلية، ودعوة رواد البحوث الصيدلانية والصناعة والإدارة سواء المحليين أو الدوليين لعرض ومناقشة أحدث الموضوعات الملحة في مجال البحوث الصيدلانية والتعليم والدور الموسع للصيادلة في عصر الأوبئة، وتوفير منتدى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من جميع المستويات، يمكنهم من خلاله تبادل المعرفة وبناء الجسور نحو المزيد من التعاون، ومراجعة المعلومات المتاحة حاليا والمتعلقة بالوباء من مختلف الجوانب بالإضافة إلى تحديد الثغرات التي يجب سدها وتغطيتها من خلال الأبحاث والدراسات المستقبلية.