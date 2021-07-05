شيخ الأزهر يغرد عن بابا الفاتيكان:"أتمنى الشفاء العاجل لأخي العزيز فرنسيس"

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للبابا فرنسيس الفاتيكان.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، الاثنين: "أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل، واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية".

وأعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء تمت بتخدير كلي.

وكان المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أعلن أن البابا فرنسيس دخل المستشفى في روما بعد ظهر الأحد لإجراء جراحة مقررة للقولون.

وأضاف أن البابا (84 عاما) يعاني من «تضيق رتجي مصحوب بأعراض» في القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة في المعدة وانتفاخا ويؤثر على الأمعاء، وأن هذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013.