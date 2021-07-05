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​​​بحضور وزير الرياضة.. "صالون التنسيقية" يناقش مشروع "نقل ملكية الأراضي" لصالح مراكز الشباب

07:00 ص الإثنين 05 يوليه 2021
​​​بحضور وزير الرياضة.. "صالون التنسيقية" يناقش مشروع "نقل ملكية الأراضي" لصالح مراكز الشباب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

(مصراوي):

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها اليوم الأحد، إن صالون التنسيقية من المقرر أن يستضيف في الخامسة مساء الاثنين المقبل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش صالون التنسيقية مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية".

ويأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون؛ بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب؛ تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب مراكز الشباب مشروع نقل ملكية الأراضي

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