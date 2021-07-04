​"ليه كل ده".. شريف مدكور يعلق على صورة محمد صلاح

الأحد 04 يوليه 2021

10:27 م الأحد 04 يوليه 2021

كتب- أسامة علي:

علق الإعلامي شريف مدكور على صورة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح التي نشرها عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك".

ونشر صلاح صورة له أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية.

وأعاد مدكور نشر الصورة وعلق عليها: "أنا مش قادر استوعب كم الشتيمة وقلة الأدب اللي في تعليقات الناس؟؟ ليه كل ده ليه؟!".