وكيل "الشيوخ": "30 يونيو" يوم مشهود وانتصار للإرادة الوطنية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن 30 يونيو كان يومًا مشهودًا سُجل بأحرف من نور كثورة شعبية فريدة، وشاهد على أن في مصر شعبًا عظيمًا أبيًّا عريقًا يأبى إلا أن ينتصر لإرادته ووطنه وأرضه، وأن لدى مصر جيشًا وطنيًّا حافظ على كرامة الشعب وإدارته، لتنحاز القوات المسلحة الوطنية لهذه الإرادة.

وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: لقد كنا أمام مشهد فريد في التاريخ عندما رأينا بيانات القوات المسلحة على نحو جلي في مناصرة الشعب والوقوف إلى جوار الإرادة الشعبية، وعندما أعلن في كل المناسبات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، آنذاك، أن القوات المسلحة الوطنية لن تقف موقف المتفرج وتنحاز إلى إرادة المصريين، وتقطع يد كل من يحاول الاعتداء على أي مصري، وكنا أمام العبارة الخالدة له "أكرم لنا أن نموت دون أن تمتد أي يد عابثة لإرادة الشعب".

وتابع أبو شقة بأن الوقت ما قبل 30 يونيو كان في غاية السوء، ونذكر لمن نسي أو تتناسى تلك المشاهد السيئة التي جعلت مصر شبهة دولة، لنكون أمام طوابير الخبز والبوتاجاز، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، فضلًا عن الاعتداءات على القضاة، وكذا مدينة الإنتاج، ومشيخة الأزهر والكاتدرائية، بالإضافة إلى أحداث الاتحادية التي خرج فيها الشعب منتفضًا ضد الإعلان الدستوري، وما كنا أمامه من مذبحة للقضاء بعزل 3000 قاضٍ، فكانت جميعها مشاهد استفزت مشاعر المصريين.

واستطرد وكيل مجلس الشيوخ: "كنا أمام شعب عظيم وقوات مسلحة عظيمة لحماية وطن عظيم، ثم كانت خارطة الطريق وتعديلات دستور 2014، ثم انتخابات الرئاسة، انتخب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة شعبية بعدما أجمعت فيها قلوب المصريين وإرادتهم على ضرورة ترشحه، ثم انتخابات مجلس النواب، ثم التعديلات الدستورية 2018، والتي أعاد الغرفة التشريعية الثانية، لنكون أمام مشروع وطني للرئيس نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس محورين أولهما بناء الإنسان المصري، ورأينا من المشاهد التي تؤكد ذلك، منها القضاء على فيروس سي الذي كان ينهش أجساد المصريين، فضلًا عن مبادرة حياة كريمة، ويأتي ذلك بجانب المشروعات العملاقة التي تتنامى وتتزايد على نحو يشكل معجزة بكل المقاييس وتحتاج إلى مجلدات.

ولفت أبو شقة إلى أن كل ذلك يؤكد انتصار إرادة المصريين، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن مشروع الرئيس يتحقق نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، تشهد الاستقرار الأمني؛ حيث تم القضاء فيها على الإرهاب، فضلًا عما تشهده من استقرار اقتصادي تشهد له المنظمات العالمية.

وأشار وكيل "الشيوخ" إلى إصرار الرئيس على إجراء انتخابات البرلمانية رغم جائحة كورونا، وكل ذلك يؤكد أن مصر في تقدم مستمر، مضيفًا: "ولا ننسى دور مصر الريادي الآن التي أصبح لها ثقل على الساحة السياسية المصرية".