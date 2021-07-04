ننشر الأسماء.. البابا تواضروس يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية

كتب مينا غالي

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا اليوم بإعادة تشكيل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية (دورة 2021-2024م).

وتوجه البابا بالشكر لأعضاء المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية (دورة ۲۰۱۸-۲۰۲۱م) تحت إشراف الأحبار الأجلاء الذين قاموا بمجهود كبير في هذه الخدمة الجديدة وهم: 1 - نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وتوابعها دائرة القاهرة. ۲- نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا

الخيمة وتوابعها دائرة الإسكندرية والوجه البحري. ۳- نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن دائرة الوجه القبلي.

وأصدر البابا قرارا بابويا رقم 9 لسنة 2021 بخصوص تشكيل دوائر الأحوال الشخصية الإقليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورة (۲۰۲۱-۲۰۲۶م) على النحو التالي:

أولا: دائرة الأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا ومقرها مركز مارمرقس مدينة نصر بالقاهرة: 1- الأنبا نجيلوس الأسقف العام بالقاهرة.

٢- القمص أثناسيوس يوسف. ۳ - القس اسحق يعقوب. 4 - القس يوسف اسحق. 5 - القس يوحنا جون. 6 - القس داود إدوارد. ۷ - الدكتورة مارسيل عبد الله. ۸ - ألبير أنسي.

ثانيا: دائرة الأحوال الشخصية الإسكندرية والوجه البحري ومقرها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: 1- الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى.

٢- القمص هدرا لمعي.۳ - القس كاراس إبراهيم.4 - القس أندراوس موريس. 5-نصحي نظير إبراهيم. 6 - الدكتورة ماجدة منير عوض.

ثالثا: دائرة الأحوال الشخصية الوجه القبلي ومقرها دير العذراء - درنكة بأسيوط: 1- الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها.

۲ - القمص اسحق نجيب. ۳- القمص إيليا يوسف. 4 - القس أثناسيوس فوزي. 5 - القس يوأنس مسيحة. 6 - القس أنجيلوس ثروت. ۷ - القس أبادير فوزي.

۸- نبيل فانوس سعد. ۹ - الدكتورة يونا حنا نسيم.

على أن يتم العمل بهذه الدوائر من أول يوليو ۲۰۲۱ ولمدة ثلاث سنوات قادمة (۲۰۲۱-۲۰۲۶م).