وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب لمتابعة الحركة وجودة الخدمات

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مطار برج العرب الدولي؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل والحركة الجوية، وجودة الخدمات المقدمة، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، واستطلاع مراحل تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالمطار، في ضوء زيادة الحركة الجوية، وكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات حاليًّا .

وتفقد منار صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، واستراحات كبار الزوار؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه وزير الطيران المدني بتوفير أعلى مستوى من الخدمات لجميع الركاب، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية داخل المطار .

واطمأن منار، خلال الجولة، على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج، مشيدًا بالتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية بالمطار، والتي تعمل بتناغم وتنسيق مستمر؛ من أجل الوقوف عن قرب لحل جميع المشكلات التي قد تعرقل سير حركة العمل داخل المطار .

جدير بالذكر أن مطار برج العرب يشهد تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد، والذي يعد أول مبنى ركاب صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويًّا، فضلاً عن مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها داخل المطار؛ وبخاصة الترماك الجديد الذي يتسع إلى 20 طائرة متوسطة الحجم، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، بالإضافة إلى مشروعات خدمية للمسافرين والمودعين؛ مثل موقف سيارات يسَع ألف سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحلات تجارية ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

ووجه وزير الطيران بضرورة الانتهاء من كل أعمال هذه المشروعات، وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء .