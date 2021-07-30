​​الشركة المنفذة لمشروع الضبعة النووي تكشف حقيقة الخلاف المصري الروسي

كتب- محمد صلاح:

قالت الشركة الروسية "روساتوم" المنفذة لمشروع الضبعة النووي، في بيان رسمي، إنه لا صحة إطلاقًا لما نشر مؤخرًا من قبل بعض وسائل الإعلام العربية الناطقة باللغة الإنجليزية، بشأن إيقاف مشروع محطة الضبعة النووية.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس: "نود أن نؤكد أن تعاوننا الثنائي لا يزال قويًا كما كان دائمًا"، موضحة أن تؤكد الزيارة الأخيرة التي قام بها حاليًا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور أمجد الوكيل إلى منشأة "روساتوم" إلى استمرار التزام البلدين بتنفيذ هذا المشروع التاريخي.

يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، يرافقه المدير العام لروساتوم أليكسي ليخاتشوف، زارا موقع إنشاء محطة الضبعة لمحطة الطاقة النووية حيث ضم الوفد ممثلين من بعض الشركات الروسية أبرزهم شركة "ASE" لروساتوم وممثلي هيئة محطة الطاقة النووية في مصر، وكبار خبراء وممثلين عن السلطات المصرية.

وتم أيضًا تفقد مرافق الميناء التي ستستخدم في المشروع لنقل المعدات الثقيلة لمحطة الطاقة النووية.

وفي بيان سابق لها، أكدت الشركة الروسية: "الجميع المصريين والروس يعملون كفريق واحد، ويضعون أهدافًا كبيرة ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيقها"، مضيفة أن تلك الجهود أسفرت عن أهم معلم في مرحلة التصميم الحالية، حيث تم نهاية شهر يونيو تسليم مجموعة كاملة من الوثائق المطلوبة للحصول على إذن بناء أول وحدتين من المحطة.

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