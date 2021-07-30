"سياحة النواب": أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول مشرفًا للغاية

​كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن البرلمان قدم أداءً مشرفًا للغاية وإنجاز غير مسبوق خلال دور الانعقاد الأول يختلف تمامًا عن البرلمانات السابقة من حيث أداء النواب والإنجاز والحفاظ على الوقت، وإدارة الجلسات التي تميزت بهدوء واحترافية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس القامة القانونية والدستورية.

وأكدت، أن المجلس بدأ مهامه بسابقة برلمانية ومشهد تاريخى ظهر بشكل قوي لم نشهده من قبل تحت قبة البرلمان حيث واصل خلاله أعضاء المجلس الليل بالنهار واستطاع المجلس ممارسة مهامه الرقابية على أعمال الحكومة والاستماع إلى بيانات وزراء الحكومة 29 وزيراً، عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة وتم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لكي تمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي موسع من أجل المصلحة العامة للمواطنين.

وقالت النائبة نورا علي:"لقد كان لأعضاء مجلس النواب نشاطًا ملموسًا خلال هذا الدور"، حيث حرصوا خلاله على أداء واجبهم الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان واستخدموا أدواتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وتتطرقوا لأهم المشاكل والقضايا التي يتعرض لها المواطنين وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، مما كان لذلك مردود إيجابي قوي على المواطن والشارع.

وفى هذا السياق وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالنواب تحية تقدير وإعزاز اللرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنجازاته الضخمة والمشروع التنموي العملاق "مبادرة حياة كريمة" الذى جاء ليخرج قرى ونجوع ريف مصر من الظلام إلى النور ويحقق نهضة وتنمية حقيقية في مختلف القطاعات لصالح المواطن.