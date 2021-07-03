مكيفة وروسي.. تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة بمناسبة عيد الأضحى

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية ومخاصيص بعربات مكيفة وروسية، وتحيا مصر، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومي بإجمالي 131736 مقعد يوميًا، لخدمة أهالي الوجين القبلي والبحري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقررت السكة الحديد، اعتبارًا من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة / أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالي، كما سيتم اعتبارًا من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي.

ويتكون كل قطار من 3 عربات أولى مكيفة إسباني وعربة بوفيه و6 عربات ثانية مكيفة إسباني، كما تقرر اعتبارًا من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة / أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي، كما سيتم يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي، حيث يتكون كل قطار من 3 عربات أولى مكيفة إسباني وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة إسباني.

وأشارت الهيئة أنه سيتم تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة /أسوان خلال الفترة من 17-19/7/2021، وقطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك، حيث يتم صرف التذاكر الخاصة بهم يدوي لتلبية رغبات السادة المسافرين.

ومن ناحية أخرى سيتم تشغيل 4 قطارات مخاصيص روسي خلال الفترة من 13-31/7/2021، حيث يتكون كل قطار من 11 عربة كالآتي:

تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2202 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09.10 يصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم، كما سيتم اعتبارًا من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2203 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم، وتقرر أيضًا تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2204 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من ليلة 13-14/7/2021 وحتى ليلة 30-31/7/2021، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00.45 يصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم، كما سيتم خلال الفترة من ليلة 14-15/7/2021 وحتى ليلة 31/7-1/8/2021 تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2205 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم ،كما سيتم خلال يوم 17/7/2021 ويوم 26/7/2021 تشغيل عدد 6 قطارات تحيا مصر فى رحلتى الذهاب والعودة خدمة خاصة لأهالي النوبة، القطارات أرقام 2030/2031 – 2036/2037 القاهرة / أسوان والعكس – وتشغيل القطارين أرقام 2032/2033 بين الإسكندرية / أسوان والعكس، بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال يوم 15/7/2021 ويوم 25/7/2021 تشغيل قطاري روسي، و2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للاتحاد النوعي بين القاهرة / أسوان والعكس، القطارات أرقام 2022/2023 – 2024/2025 وتشغيل قطاري 2028/2029 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الإسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة نادي أبو الريش وأخيرًا قطاري 2026/2027 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 في رحلتي الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الإسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة لنادي الجعافرة الرياضي.

وأوضحت الهيئة أن الحجز متاح قبل ميعاد السفر بـ 14 يومًا على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي حيث يتم الفتح على جميع القطارات المكيفة بالوجه القبلي لأعمال الحجز المسبق صباح اليوم التالي في تمام الساعة 7.00 صباحًا، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر وأبلكيشن الحجز تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسة 20% من المقاعد المكيفة، بناءا على توجيهات معالي الفريق وزير النقل لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة.