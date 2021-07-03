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مبيعات قصور الثقافة تتجاوز 10 آلاف نسخة في أول يومين من معرض الكتاب

09:50 م السبت 03 يوليه 2021
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(مصراوي):

أكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مبيعات الهيئة خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، قد بلغت 10 آلاف نسخة من إصدارات الهيئة بجناحها الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمي ومجلة قطر الندى.

وأوضح أن قائمة أعلى الكتب مبيعًا حتى الآن، ضمت بلاغة النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبدالرحمن الرافعي تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فيي مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر "جزئين"، فجر الضمير.

وأضاف: "هناك بعض العناوين التي نفدت منها بطل هذا الزمان، الشقيقان، والأعمال الكاملة لمصطفى عبدالرازق، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبير من الزوار على سلسلة النشر الإقليمي ومجلة قطر الندى التى تتراوح الأسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 جنيهات.

مبيعات قصور الثقافة معرض الكتاب هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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