الجيزة: رفع 7900 طن مخلفات من 3 أحياء

إحباط تهريب 3 كجم مشغولات ذهبية مع راكبة قادمة من الإمارات في المطار

كتب- يوسف عفيفي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملات نظافة وتجريد ورفع مخلفات وكنس آلي وغسيل شملت طريق الصعيد، في ميدان المنيب، وشارع البحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، شارع محمد أنور السادات بنطاق حي الطالبية، وميدان المساحة، وشارع هارون من المساحة في نطاق حي الدقي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشـأن رفع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة ، شملت حي (جنوب الجيزة ، الطالبية ، الدقي).